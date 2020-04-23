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Общество

Кыргызстанский писатель вышел в финал Московской литературной премии

Кыргызстанский писатель Абибилла Пазылов вышел в финал Московской литературной премии, инициированной Интернациональным союзом писателей. Об этом сообщил сам автор.

Пьеса «Жаабарс» («Барс-стрела»), написанная и переведенная на русский язык драматургом по мотивам рассказа Чингиза Айтматова «Ушедший на Трон-гору», включена в шорт-лист в номинации «Драматургия».

Координатор специальных проектов Международного творческого союза Ольга Грибанова поздравила Абибиллу Пазылова с успехом и отправила ему диплом финалиста.

Абибиллы Пазылова
Фото Абибиллы Пазылова. Диплом финалиста

Пьеса «Жаабарс» входит в репертуар республиканского театра «Учур» («Время»). Спектакль отмечен премиями и призами престижных театральных фестивалей.

Московская литературная премия — это престижная международная награда в области литературы, появившаяся при поддержке культурных организаций и ведомств Москвы. Учредители премии — Интернациональный союз писателей, редакция литературного журнала Союза писателей РФ «Российский колокол».

В рамках конкурса Московской литературной премии выпускается винтажная книжная серия «Классики и современники».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150883/
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