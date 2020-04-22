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Общество

Для кыргызстанцев из ОАЭ в ближайшее время планируется три чартерных рейса

Для граждан Кыргызстана в ОАЭ в ближайшее время планируется три чартерных рейса. Об этом сообщили в Генеральном консульстве КР в Дубае.

По их словам, вывозные рейсы осуществит компания Fly Dubai 26 апреля, 3 и 10 мая.

Диппредставительство предупреждает, что к полету будут допущены только граждане Кыргызстана, у которых отсутствуют симптомы коронавируса.

«Просим распечатать и иметь при себе авиабилет, копию паспорта и визы либо их электронные копии. Если вы планируете использовать частный автотранспорт для поездки в аэропорт, позаботьтесь о получении соответствующего разрешения либо воспользуйтесь услугами такси. В терминал-2 международного аэропорта Дубая надо прибыть за три часа до вылета. При себе иметь средства защиты и соблюдать дистанцию», — сказали дипломаты.

Отметим, 16 апреля Генконсульство сообщило, что авиакомпания Fly Dubai по своей инициативе начала продажу билетов на рейс Дубай — Бишкек на 26 апреля, но вылет не согласован с кыргызской стороной.

По данным консульства, 430 кыргызстанцев намерены вернуться домой.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150859/
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