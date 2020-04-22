Дистанционное обучение. В Ошской области школьникам временно выдали телевизоры

Управление образования Оша передало во временное пользование нуждающимся семьям школьников телевизоры. Об этом сообщила пресс-служба Минобразования.

По ее данным, также проблему помогли решить и учителя, у которых дома были дополнительные телевизоры. «В некоторых домах сломанные телевизоры были отремонтированы и вновь введены в эксплуатацию», — отметили в ведомстве.

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По словам и. о. начальника управления образования южной столицы Бектурсуна Коконова, в настоящее время осталось решить проблему с телевизорами еще для трех семей. «Поскольку они живут в отдаленных районах, мы пытаемся найти способ их им доставить. Однако у них есть возможность смотреть уроки по интернету в телефоне», — сказал он.

Министерство образования и науки проводит мониторинг городов, районов и сел с целью выявления семей, в которых нет телевизоров и смартфонов. Им оказывается помощь силами местных властей.

С 8 апреля все образовательные учреждения Кыргызстана перешли на дистанционную форму обучения.