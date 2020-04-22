Кыргызстан продолжает экспорт картофеля в Узбекистан. Об этом на брифинге сообщил министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР Эркинбек Чодуев.

Он опроверг информацию о массовом закупе картофеля импортерами соседних стран.

«У нас импорт и экспорт некоторых видов товаров не остановились. В РУз массового закупа нет, однако экспорт идет», — заявил чиновник.

По его словам, в стране нет нехватки на основные продукты.

«Есть небольшой дефицит растительного масла, но это проблема режима», — отметил Эркинбек Чодуев.