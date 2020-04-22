Град размером с теннисный мяч. Видео природного явления выложили в соцсетях

Сильный ливень с градом обрушился на районы Квинсленда (Австралия), причинив серьезный ущерб. По данным Гидрометеорологического бюро Австралии, диаметр некоторых градин составил 10 сантиметров. Видео природного явления опубликовали на YouTube-канале ViralHog.

Сильный ливень с градом продолжался около 10 минут. Были повреждены автомобили, кровля жилых домов, солнечные панели. Обошлось без человеческих жертв, но один человек, которому ледяной шар попал в голову, получил серьезные повреждения и в настоящее время госпитализирован.

Очевидцы отмечают, что за час до шторма погода была солнечной. Жители Квинсленда в соцсетях сообщили, что град размером с теннисный мяч случался в их местах и ранее, однако такой крупный они наблюдали впервые. Скорость ветра у земли во время прохождения градового облака достигала 28 километров в час.