В Джалал-Абаде с пенсионеров удерживают по 200 сомов. Чиновники разбираются

В Сузакском районе Джалал-Абадской области с пенсий удерживают по 200 сомов и собирают подписи. Об этом в прямом эфире с участием руководителей региона сообщили сами жители.

По словам руководителя районного отделения государственного предприятия «Кыргыз почтасы» Жаныбека Жолборсова, информация об удержании 200 сомов с пенсионеров к ним тоже поступает.

«Да, нам тоже звонили, но никто не сообщает открыто, где и кто удерживал деньги. Мы проверяем. Никаких списков тоже не составляем. Было поручено всем почтальонам вовремя и вежливо вручать пенсии», — сказал Жаныбек Жолборсов.

По его данным, в Сузакском районе 29 тысяч пенсионеров.