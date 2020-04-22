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Общество

Родные акына Элмирбека Иманалиева просят людей не собираться на похороны

Родные умершего акына Элмирбека Иманалиева просят горожан не нарушать условия режима ЧП и не собираться на похороны. Об этом они написали в социальной сети.

По их словам, похороны будут транслироваться по каналам ОТРК, «Ала-Тоо-24», ЭлТР и «Маданият».

«Митинг начнется в 9.30, в 10.30 направимся на кладбище. Если бы не нынешняя ситуация, все было бы по-другому, но сейчас мы просим вас оставаться дома. Нас предупредили, чтобы присутствовало как можно меньше людей», — сообщил зять акына Мирзат Муканов.

Известный поэт, народный артист Элмирбек Иманалиев умер от сахарного диабета. Ему было 42 года. Он родился в селе Озгоруш Токтогульского района.

Элмирбек Иманалиев — автор ряда песен, победитель конкурсов айтыш (сказаний). Звание народного артиста КР он получил в 2016-м.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150767/
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