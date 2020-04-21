Прогноз погоды в Кыргызстане на 22 апреля: без осадков

В Кыргызстане 22 апреля без осадков, кратковременные дожди возможны только в Нарынской области. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

В Бишкеке температура воздуха ночью +10, днем +28 градусов.

В Чуйской области ожидается ночью +7, днем +28 градусов.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +8, днем до +29 градусов.

В Нарынской области +3 ночью и +22 градуса днем. Ветер западный.

В Иссык-Кульской области ночью +3, днем +21 градус. Ветер западный.

В Таласской области температура ночью +5, днем +27 градусов.