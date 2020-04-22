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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 22 апреля солнечно. Температура воздуха ожидается +28 градусов. День увеличился до 13 часов 44 минут.

В столице в связи с введением режима чрезвычайного положения действует комендантский час.

У кого намечается той

Айбек Акмолдоев

Родился 22 апреля 1980 года в городе Москве. Статс-секретарь Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования КР.

Жаныбек Аматов

Родился 22 апреля 1989 года в Узгене. Самбист и боец смешанного стиля.

Чынгыз Жумалиев

Родился 22 апреля 1989 года в городе Фрунзе. Депутат Бишкекского горкенеша (партия «Онугуу-Прогресс»).

Памятные даты

Международный день Земли

Праздник учрежден на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2009 году. Термин «Мать-Земля» принят во многих странах, он отражает зависимость между планетой, ее экосистемами и человеком.

Международный день Матери-Земли призван напомнить, что каждый из нас обязан своим существованием нашей планете и ее экосистемам. Он дает возможность узнать о тех трудных задачах, которые стоят перед человечеством для сохранения Земли.

Люди, которые меняли мир

Родился академик Каип Оторбаев

Родился 22 апреля 1922 года в селе Тегерменты Кеминского района Чуйской области. Видный ученый и общественный деятель, заслуженный деятель науки Кыргызской ССР, академик Национальной академии наук Кыргызской Республики, доктор географических наук, профессор, почетный член географического общества СССР, ветеран отечественного спорта.

Каип Оторбаев принимал активное участие в подготовке научных и педагогических кадров и специалистов для народного хозяйства. Многие годы возглавлял Кыргызский государственный университет. На протяжении многих лет академик подготовил 5 докторов и 18 кандидатов наук.

Свою научно-педагогическую работу академик Каип Оторбаев умело сочетал с общественной деятельностью. Видный ученый дважды избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР. Многие годы возглавлял республиканский Комитет защиты мира.

Умер в 2015 году.

Умер Джумабек Асанкулов

Кыргызский советский работник органов госбезопасности генерал-лейтенант Джумабек Асанкулов родился 20 февраля 1927 года в селе Кепер-Арык Московского района Чуйской области. В органах госбезопасности с 1946 года.

В 1989–1991-х был председателем КГБ Киргизской ССР. Депутат Верховного Совета СССР 9-го созыва, народный депутат СССР. Личность легендарная для политической элиты Кыргызстана.

Умер в 2007 году.

Умер архитектор Александр Голованев

Родился 23 июня 1916 года в городе Алма-Ате. В 1937-м окончил Фрунзенский строительный техникум. В 1938 году по приглашению пошел работать в проектный институт «Кыргызгоспроект».

Им созданы многочисленные проекты жилых и общественных зданий, градостроительных комплексов и населенных мест города Фрунзе. Среди известных зданий, получивших признание общественности, выделяется здание Фрунзенского горкома Компартии Киргизии с залом собраний. По проекту Александра Голованева построено в первой половине 1970-х годов здание МВД.

Значительный вклад архитектор внес и в застройку города Нарына.

Умер в 2014 году.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150738/
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