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Общество

Комендант подобрел. Ездить на велосипедах можно, но недалеко

Комендант Бишкека Алмаз Орозалиев рассказал, при каких условиях по городу можно будет передвигаться на велосипедах. 

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В своем обращении он отметил, что по достоинству оценил мемы пользователей социальных сетей. При этом добавил, что многие велосипедисты находят «лазейки», чтобы нарушать режим самоизоляции.

«Если действительно есть такая необходимость, то можно передвигаться на велосипедах. Но при этом не выезжайте за радиус в 1,5 километра. Кроме того, нужно иметь при себе маршрутный лист и документы», — сказал Алмаз Орозалиев.

Прокомментировал комендант и возмущение волонтеров, что запретом на велосипеды он лишает их возможности помогать.

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«Многие, прикрываясь благими целями, просто используют эту возможность нарушать режим самоизоляции. Должны быть справка, что помогаете благотворительным фондам, маршрутный лист и документ, удостоверяющий личность», — заключил он.

Напомним, накануне комендант столицы заявил, что велосипеды жителей Бишкека будут временно изымать. В социальных сетях тут же появилось видео задержания людей, которые передвигались по городу именно на этом виде транспорта. С проблемами в том числе столкнулись и волонтеры.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150683/
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