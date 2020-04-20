МТУ просит магазины собрать пакеты с продуктами. Инициатива принадлежит акиму

Инициатива сбора продуктовых пакетов из продовольственных магазинов принадлежит главе Свердловской райадминистрации Мурату Осмонову. Об этом он сообщил 24.kg.

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«Я сейчас работаю в «Эне-Сае». У нас был большой поток горожан. Однажды к нам пришла женщина и принесла 500 сомов и попросила передать их нуждающимся. Чтобы все сделать централизованно, мы решили сделать такой ход», — сказал он.

Мурат Осмонов отметил, что инициатива исходит только из акимиата Свердовского района.

Напомним, блогер Анна Барвенко сообщила, что в Бишкеке МТУ рассылают письма владельцам магазинов шаговой доступности, чтобы те собрали пакеты с продуктами для нуждающихся.