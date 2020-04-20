В Нарыне предложили законодательно ограничить даават

Предложено ограничить деятельность граждан Кыргызстана на даават внутри страны и за ее пределами. Об этом в прямом эфире сообщил комендант Нарына и Ат-Башинского района Уланбек Аалиев.

По его словам, чиновники региона намерены предложить изменение в соответствующие законы.

«За последний год 340 жителей нашего региона посетили другие области с целью миссионерства, к нам прибыли 480. 31 человек выехал для этого за пределы республики. К сожалению, заграничные дааваты не контролируют областные казыяты. В итоге семьи дааватчи остаются без продуктов и поддержки. Мы должны знать, с какой целью и зачем они едут. После случаев с заражением коронавирусом мы решили поднять вопрос об ограничении мусульманской миссионерской деятельности», — сказал комендант.

По его данным, в Нарыне пять человек заразились коронавирусом после даавата.