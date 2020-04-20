Коронавирус в Кыргызстане. Сколько реально больных на 20 апреля

В Кыргызстане за сутки число реально болеющих коронавирусом уменьшилось на 13,5 процента, или на 56 человек.

Произошло это за счет большого числа выписанных из стационаров. На сегодня из всех зарегистрированных больных 37 процентов вылечились от коронавируса.

На 20 апреля в Кыргызстане официально зарегистрировали 568 случаев заражения коронавирусом. Из них выздоровели 201, умерли 7 человек. Фактически больными остаются 360 человек. Это значит, что 63 процента заразившихся коронавирусом до сих пор остаются в клиниках.

Число зараженных коронавирусом в республике растет. За последнюю неделю показатель вырос почти на 4 процента. За предыдущую неделю рост был 20 процентов, с 6 по 12 апреля — 57 процентов. Самым высоким оказался показатель с 23 по 29 марта, когда всего за неделю число больных выросло в семь раз.

Чиновники Минздрава прогнозируют пик заболеваемости коронавирусом в КР на 20-24 апреля.