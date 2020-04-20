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Общество

Еще у одного медика ЦСМ № 17 подтвердился коронавирус

Еще одного медика Центра семейной медицины № 17 госпитализировали в Республиканскую инфекционную больницу. У нее положительный результат анализов на коронавирус. Об этом 24.kg сообщила главврач ЦСМ Гульнара Ташибекова.

По ее словам, накануне у еще одной сотрудницы поликлиники  медсестры подтвердился COVID-19.

Напомним, ранее стало известно, что коронавирусом заразились четыре медика ЦСМ № 17. Центр закрыли, весь коллектив сейчас в изоляции. Гульнара Ташибекова ранее сообщала, что медики ЦСМ № 17 контактировали с сотрудниками Центра госсанэпиднадзора.

Позже диагноз подтвердился еще у двоих медиков ЦСМ. 

Ни Минздрав, ни республиканский штаб пока не комментируют данные о новых зараженных медиках ЦСМ № 17. На сегодня семь сотрудников этого центра находятся в инфекционке с коронавирусом. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150584/
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