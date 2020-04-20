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Общество

Орозо при режиме ЧП. Отчего придется отказаться и как провести

В этом году мусульмане во многих странах мира проведут священный пост в изоляции.

В Кыргызстане первая неделя месяца Рамазана пройдет в режиме ЧП. Дальше, если не продлят его, понятно, что карантинные условия сохранятся.

Из-за этого вносятся изменения и в правила проведения Орозо, которое начнется 24 или 25 апреля (ДУМК точную дату пока не объявил). Журналист 24.kg выяснила, какие требования Рамазана изменятся из-за распространения коронавируса.

1
Таравих намаз придется читать дома

Во время месяца Рамазана совершается ночная молитва таравих. Ее читают каждый день до конца поста. Для этого люди собираются в мечети и коллективно молятся.

В этот раз правила изменили. Муфтий Максат ажы Токтомушев сообщил, что мусульмане Кыргызстана таравих будут читать дома вместе с семьей.

2
Ифтар только в кругу семьи

Ифтар — одно из благих дел во время Орозо. Хоть он и не является обязанностью ни богатого, ни бедного, но многие в зависимости от финансовых возможностей стараются пригласить на разговение родных и близких людей хотя бы раз во время поста. Ифтар можно проводить как дома, так и в кафе. Можно организовать разговение в мечетях для всех прихожан.

Во время карантина организовать ифтары нет возможности ни в мечетях, ни в кафе, и лучше никого не приглашать домой.

Кроме того, людям преклонного возраста, которые по состоянию здоровья не могут держать пост, полагалось накормить родных и близких.

ДУМК намерено в ближайшее время разработать дополнительные рекомендации по ифтару.

3
Фитр-садака — помощь нуждающимся

Муфтият определил размер фитр-садака на каждого человека. Его надо отдать нуждающимся, больным людям в своем окружении или принести в мечеть.

Если хотите отнести фитр-садака в мечеть, то не торопитесь, у верующих есть время сделать это до конца месяца Рамазана. К этому времени жесткие карантинные ограничения могут отменить.

4
Зекет можно направить на борьбу с коронавирусом

Зекет — один из пяти столпов мусульман, но он также зависит от благосостояния человека. Верующие во время месяца Рамазана должны отдать на благотворительность 2,5 процента своего богатства.

Священнослужители напоминают, что в религии самым большим благодеянием является помощь нуждающимся. Во время месяца Рамазана благотворительность ценится особо.

В эти дни можно оказать гуманитарную помощь, не нарушая условия карантина. Для этого можно перевести деньги на специальный счет правительства или связаться с местными властями, чтобы передать помощь.

6
Время воздержания и успокоения

Как известно, во время поста, кроме приема пищи, надо беречь свои глаза, уши и язык, то есть не сплетничать и не ругаться. Священнослужители отмечают, что карантин может стать хорошим поводом для переосмысления, началом знакомства с Кораном и трудами ученых-исламистов.

Во время Рамазана рекомендуется не планировать пышных мероприятий, поэтому данные рекомендации в карантин соблюдать легче. Сидя дома с семьей, можно выполнить необходимые требования воздержания.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150562/
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