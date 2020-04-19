В Бишкеке мужчина сорвал тюльпаны около «Белого дома». Мэрия разбирается

Пользователи социальных сетей опубликовали видео, где мужчина срывает цветы с клумбы.

По информации граждан, клумба расположена около «Белого дома», мужчина сорвал тюльпаны во время комендантского часа.

В пресс-службе мэрии 24.kg сообщили, что факт проверяется. Однако, по предварительным данным, видео было снято в 2019 году.

«Сотрудники муниципалитета выехали на место, проверили, но не обнаружили повреждений. Идет разбирательство», — заявили в ведомстве.

Отметим, что в Бишкеке в рамках чрезвычайного положения действует комендантский час. Все передвижения с 21.00 до 6.00 запрещены.