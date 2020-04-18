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Общество

В медколледжи можно будет поступить после окончания 9-го класса

Министерство здравоохранения предлагает разрешить поступать в медицинские колледжи выпускникам школ, имеющим основное общее образование (9 классов). Соответствующий проект постановления правительства ведомство вынесло на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, в феврале в министерство поступило письмо от депутата Жогорку Кенеша Гульшат Асылбаевой о рассмотрении данного вопроса.

В ведомстве отмечают, что ситуация, когда медколледжи не могут принимать абитуриентов на базе основного общего образования, противоречит интересам детей. Кроме того, последние годы отмечался недобор в средние профессиональные организации.

«На 2019/2020 учебный год в медицинские колледжи на бюджетные места недобор составлял около 100 человек», — отметили в министерстве.

В Кыргызстане, по данным Минздрава, функционируют 27 медицинских колледжей, из них 14 государственных (10 — подведомственные Министерству здравоохранения Кыргызской Республики, 4 при государственных вузах, подведомственных Министерству образования и науки Кыргызской Республики) и 13 частных.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150513/
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