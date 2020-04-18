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Общество

Иностранцы смогут остаться в России до 15 июня без продления документов

Президент России Владимир Путин подписал указ по урегулированию правового положения иностранных граждан в России в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщили в Кремле.

Указ, в частности, продлевает до 15 июня сроки депортации иностранцев из РФ, а также срок действия истекших виз и иных документов на проживание.

«Установить, что в период с 15 марта по 15 июня 2020 года включительно: в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства не принимаются решения о нежелательности их пребывания (проживания), об административном выдворении за пределы РФ, о депортации или передаче иностранному государству в соответствии с международным договором РФ о реадмиссии», — говорится в документе.

Кроме того, в указе говорится, что работодатели вправе привлекать и использовать в качестве работников иностранных граждан и лиц без гражданства. Но только в случае выполнения «установленных ограничений и иных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150500/
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