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Общество

Контракт не по-карману. Пересмотреть оплату в школах и вузах требуют родители

Родители учеников и студентов частных учебных заведений обратились к омбудсмену, правозащитникам и СМИ. Они требуют введения на период ЧП единой тарификации или полного исключения оплаты за обучение.

В своем обращении они отмечают, что решение обучать детей в частных заведениях не прихоть, поскольку переполненные по 50-60 человек группы в детских городских садах, такие же забитые до невозможности классы в школах, аналогичные вузы, отсутствие базовых полноценных технических условий лишают человека возможности получить качественное образование.

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«В условиях ЧП ситуация в образовательной сфере КР стала еще более уязвимой, а положение родителей, детей еще более сложным. Благодарность Министерству образования, школам, учителям, которые оперативно сориентировались и хоть как-то пробуют дистанционно обучать детей. Между тем удивляет позиция частных образовательных учреждений. Четко понимая, что большинство бизнес-предприятий впервые встало за долгие годы, многие в отпуске без содержания, нет никаких поступлений и, может, даже и не предвидится, и имеющиеся оставшиеся средства семей уходят на продукты питания, — частные образовательные учреждения действуют исключительно в своих интересах и пытаются всеми способами заработать на родителях и детях», — отмечается в обращении.

Родители понимают, что таким учреждениям необходимо тоже зарабатывать, но при этом должен быть рациональный, разумный и человечный подход. Тем более что большинство педагогов задействованы частично, дистанционное обучение не занимает целый рабочий день, нет трат на отопление, питание, канцелярские товары.

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«Между тем, пытаясь оправдать необходимость внесения существенной оплаты в период ЧП, а также некоторую калькуляцию стоимости дистанционного обучения, онлайн-занятия искусственно растягиваются с утра до 14.00. Более того, в это расписание добавляют совершенно нереальные в условиях ЧП уроки, как например физкультуру, труд, рисование, музыку», — говорится в обращении.

Родители добавляют, что последняя четверть, семестр — это просто итоговый этап учебного года, период повторения, закрепления всех материалов за год. Поэтому можно оценить имеющиеся знания по итогам успеваемости предыдущих восьми месяцев или провести тестирование. Возможность обучения детей самими родителями с помощью программ по телевизору, итоговая аттестация школами также не рассматривается. 

Если не нравятся текущие условия, то учебные заведения просто предлагают перевестись в другие или судиться. Понятное дело, что сделать это практически невозможно.

Из обращения родителей

Родители требуют, чтобы Минобразования рассмотрело случай каждого частного вуза, школы, садика в Кыргызстане.

«На период ЧП необходимо ввести единую тарификацию и стандарты обучения в частных учебных заведениях с учетом реальной нагрузки на преподавателей по дистанционной программе обучения либо полностью исключить оплаты и предоставить возможность сдать итоговую аттестацию в мае в случае самостоятельных занятий», — требуют родители.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150486/
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