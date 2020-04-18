Зараженные коронавирусом медики после выписки возвращаются на работу. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, часть зараженных медиков выздоровели и вернулись к работе.

«У некоторых болезнь проходит в легкой форме, и они после выписки из больниц выходят на работу», — отметил замминистра здравоохранения, не уточнив, сколько конкретно медиков выписались.

Нурболот Усенбаев также утверждает, что нехватки медицинского персонала в стране не ожидается.

«У нас из 116 зараженных медиков 36 — врачи, остальные средний и технический персонал. Если координаторы на местах сделают запрос о нехватке сотрудников, мы готовы направить им врачей. На сегодня острой нехватки медиков нет», — заявил замминистра.

По его словам, в рядах медиков много добровольцев, которые хотят поработать на передовой. Все специалисты, которые были в отпуске без содержания, отозваны.

«По военнообязанным сейчас вопрос обсуждается. Призыву подлежат специалисты для эпидемиологических мероприятий: эпидемиологи, возможно, лаборанты», — сказал он.

На сегодня в Кыргызстане 506 случаев заражения коронавирусом, 116 — у медиков.