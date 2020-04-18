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Общество

Зараженные коронавирусом медики после выписки возвращаются на работу

Зараженные коронавирусом медики после выписки возвращаются на работу. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, часть зараженных медиков выздоровели и вернулись к работе.

«У некоторых болезнь проходит в легкой форме, и они после выписки из больниц выходят на работу», — отметил замминистра здравоохранения, не уточнив, сколько конкретно медиков выписались.

Нурболот Усенбаев также утверждает, что нехватки медицинского персонала в стране не ожидается.

«У нас из 116 зараженных медиков 36 — врачи, остальные средний и технический персонал. Если координаторы на местах сделают запрос о нехватке сотрудников, мы готовы направить им врачей. На сегодня острой нехватки медиков нет», — заявил замминистра.

По его словам, в рядах медиков много добровольцев, которые хотят поработать на передовой. Все специалисты, которые были в отпуске без содержания, отозваны.

«По военнообязанным сейчас вопрос обсуждается. Призыву подлежат специалисты для эпидемиологических мероприятий: эпидемиологи, возможно, лаборанты», — сказал он.

На сегодня в Кыргызстане 506 случаев заражения коронавирусом, 116 — у медиков. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150475/
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