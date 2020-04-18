Духовное управление мусульман Кыргызстана определило размер фитр-садака. Об этом сообщила пресс-служба муфтията.

По ее данным, в этом году с каждого человека фитр-садака составляет 1,6 килограмма пшеницы, муки, изюма или 3,2 килограмма ячменя, фиников.

Как известно, фитр-садака можно пожертвовать суммой, равной стоимости одного из этих продуктов.

«Цена пшеницы 21,8-35 сомов, изюма 240-384 сома, муки от 37,5-60 сомов, ячменя 17-54 сома, фиников 160-512 сомов. Стоимость продуктов нестабильна, поэтому необходимо ориентироваться на их вес», — отметили в ДУМК.