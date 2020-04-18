Дома престарелых в Бишкеке на карантине, чтобы не допустить заражения жильцов

В Бишкеке работают два дома-интернета для пожилых. Сейчас они на строгом карантине. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, меры усилены с февраля, чтобы защитить престарелых горожан, которые больше всего нуждаются во внимании. В соцобъектах 2-3 раза в день проводится влажная уборка хлорсодержащими средствами, дезинфицируются все помещения, санузлы и прилегающая территория, везде установлены санитайзеры. Техперсонал, медработники и сотрудники пищеблока и охраны работают посменно, дежурят круглосуточно.

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В мэрии добавили, что всеми продуктами питания и товарами первой необходимости учреждения обеспечены, систематично получают помощь от городских служб, иногда и от частных компаний.

«К сожалению, в этот период ушла из жизни одна 89-летняя бабушка из-за продолжительной онкологической болезни. И нфицированных коронавирусом нет », — отметили в муниципалитете.

В интернате Ленинского района проживает 32 человека, еще 6 пожилых выехали к своим родственникам до завершения карантина. В Бишкекском социальном стационарном учреждении (БССУ) общего типа для пожилых людей и ЛОВЗ проживает 192 человека.

В мэрии отметили, что желающие оказать помощь могут позвонить: