Дома престарелых в Бишкеке на карантине, чтобы не допустить заражения жильцов

В Бишкеке работают два дома-интернета для пожилых. Сейчас они на строгом карантине. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.
По ее данным, меры усилены с февраля, чтобы защитить престарелых горожан, которые больше всего нуждаются во внимании. В соцобъектах 2-3 раза в день проводится влажная уборка хлорсодержащими средствами, дезинфицируются все помещения, санузлы и прилегающая территория, везде установлены санитайзеры. Техперсонал, медработники и сотрудники пищеблока и охраны работают посменно, дежурят круглосуточно.
В мэрии добавили, что всеми продуктами питания и товарами первой необходимости учреждения обеспечены, систематично получают помощь от городских служб, иногда и от частных компаний.
В интернате Ленинского района проживает 32 человека, еще 6 пожилых выехали к своим родственникам до завершения карантина. В Бишкекском социальном стационарном учреждении (БССУ) общего типа для пожилых людей и ЛОВЗ проживает 192 человека.
В мэрии отметили, что желающие оказать помощь могут позвонить:
- дом-интернат для пожилых людей: 0550516451 Айчурек Алышева;
- Бишкекский городской ССУ общего типа для пожилых людей и ЛОВЗ: 0770452359 Адильбек Козубаев.