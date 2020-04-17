14:24
USD 80.01
EUR 87.11
RUB 1.07
Общество

Теорию угрозы Китая прокомментировали в посольстве КНР: провокации не пройдут

Посольство Китайской Народной Республики в Кыргызстане озабочено тем, что в СМИ стали появляться статьи, которые извращают историю дружественных контактов китайского и кыргызского народов, муссируются так называемые «теория угрозы Китая» или «теория долговой ловушки Китая». Об этом 24.kg заявили в дипломатической миссии.

По мнению сотрудников посольства КНР, таким образом пытаются нанести урон китайско-кыргызским дружественным отношениям.

В самый критический момент совместной борьбы Китая и Кыргызстана с пандемией коронавируса нового типа COVID-19, упомянутые действия явно идут вразрез с требованиями времени, преследуют свои корыстные цели и выступают против желания и коренных интересов народов Китая и Кыргызстана.

Поссольство КНР в КР.

«Китай и Кыргызстан испокон веков являются дружественными соседями. Великий шелковый путь является символом дружественных отношений между китайскими и кыргызскими народами. Китай является одной из первых стран, которая признала независимость Кыргызстана и установила дипломатические отношения с ним. Китай стал первым государством, с которым Кыргызстану удалось заключить соглашение о государственной границе. Между нашими странами не существует оставленных от истории вопросов. Как отмечается в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР и КР от 2002 года, укрепление добрососедства, дружбы и взаимовыгодного сотрудничества соответствует коренным интересам Китая и Кыргызстана и их народов», — отмечают в дипмиссии.

В июне прошлого года председатель КНР Си Цзиньпин совершил успешный государственный визит в Кыргызстан, в ходе которого лидеры двух стран подписали совместную декларацию КНР и КР о дальнейшем углублении отношений всестороннего стратегического партнерства.

Кыргызстан является одной из первых стран, которые поддерживают и участвуют в совместном строительстве «Одного пояса — одного пути». Придерживаясь принципа совместной консультации, совместного строительства и совместного использования, Китай и Кыргызстан совместно осуществили и осуществляют целый ряд важных проектов в области транспорта, энергетики, инфраструктуры, которые играют весьма важную роль в развитии экономики и улучшении жизни народа Кыргызстана.

В настоящее время китайский и кыргызский народы рука об руку борются с пандемией коронавирусной инфекции. Состоялся телефонный разговор между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом КР Сооронбаем Жээнбековым.

Лидеры наших двух стран договорились о дальнейшем сотрудничестве и взаимной поддержке в совместной борьбе с эпидемией. По предложению кыргызской стороны восстановлены грузовые перевозки двух стран на китайско-кыргызском КПП «Иркештам». Китайская медицинская группа прибудет в Кыргызстан в ближайшее время.

«Кроме поддержки и помощи на уровне правительства, городов-побратимов, разные слои китайского общества, китайские предприятия в Кыргызстане и китайцы, проживающие в КР срочно собрали финансовые и материальные средства, оказали помощь кыргызской стороне в борьбе с коронавирусной болезнью. Китайский народ всегда помнит, в тяжелый момент борьбы с эпидемией в Китае правительство Кыргызстана и кыргызский народ тоже оказали ему поддержку и гуманитарную помощь. Совместная борьба с эпидемией помогает сблизить сердца народов наших двух стран. Слухи и сплетни не могут помешать тысячелетней дружбе. Мы вполне уверены в том, что китайский и кыргызский народы сумеют сорвать попытку разных провокаций и китайско-кыргызские отношения всестороннего стратегического партнерства будут в дальнейшем углубляться и укрепляться», — говорится в сообщении посольства КНР в КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150397/
просмотров: 1158
Версия для печати
Материалы по теме
Бизнесмены Китая в Кыргызстане купили малоимущим семьям муку, сахар и масло
Сооронбай Жээнбеков просит Си Цзиньпина облегчить выплату по внешнему долгу
Озвучены новые данные о дистанции распространения коронавируса от зараженного
Впервые с января в Китае не зарегистрировано ни одной смерти от коронавируса
Переговоры с Китаем по поводу открытия границ для грузоперевозок продолжаются
Китай передал Кыргызстану 21 тысячу экспресс-тестов на коронавирус
Пандемия коронавируса. В Китае заявили об окончании эпидемии
Пандемия коронавируса. Из Китая в Кыргызстан прибыла гуманитарная помощь
Кыргызстанка в Пекине выпала из окна. ЧП не связано с коронавирусом
Главной экономической угрозой Кыргызстана является Китай, считают граждане
Популярные новости
Оскорбление патруля в&nbsp;Бишкеке: девушка водворена в&nbsp;СИЗО-1&nbsp;на 15&nbsp;суток Оскорбление патруля в Бишкеке: девушка водворена в СИЗО-1 на 15 суток
Омбудсмен прокомментировал скандальное видео, где девушка ругается с&nbsp;патрульными Омбудсмен прокомментировал скандальное видео, где девушка ругается с патрульными
Запущена система мониторинга находящихся на&nbsp;домашнем карантине Запущена система мониторинга находящихся на домашнем карантине
В&nbsp;Кыргызстане назвали, когда ожидают пика заболеваемости коронавирусом В Кыргызстане назвали, когда ожидают пика заболеваемости коронавирусом
Бизнес
Образование, доступное каждому! Видеоуроки школы &laquo;Газпром&raquo; в&nbsp;приложении MEGA24 Образование, доступное каждому! Видеоуроки школы «Газпром» в приложении MEGA24
Бесплатный доступ к&nbsp;обучающим материалам в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Бесплатный доступ к обучающим материалам в приложении «Мой О!»
Стартовал благотворительный проект Всемирной ассамблеи мусульманской молодежи Стартовал благотворительный проект Всемирной ассамблеи мусульманской молодежи
О! открыл БЕСПЛАТНЫЙ доступ на&nbsp;&laquo;ЯКласс&raquo; для всех учеников, учителей и&nbsp;студентов О! открыл БЕСПЛАТНЫЙ доступ на «ЯКласс» для всех учеников, учителей и студентов
17 апреля, пятница
14:05
Дзюдоист Чынгызхан Сагыналиев: Моя главная цель — олимпийская медаль Дзюдоист Чынгызхан Сагыналиев: Моя главная цель — олимп...
13:48
В городе Ош граждан, уходящих в запой, могут положить в обсерватор
13:47
Образование, доступное каждому! Видеоуроки школы «Газпром» в приложении MEGA24
13:45
Всемирная организация здравоохранения передала Кыргызстану партию тест-систем
13:35
Теорию угрозы Китая прокомментировали в посольстве КНР: провокации не пройдут