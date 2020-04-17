Теорию угрозы Китая прокомментировали в посольстве КНР: провокации не пройдут

Посольство Китайской Народной Республики в Кыргызстане озабочено тем, что в СМИ стали появляться статьи, которые извращают историю дружественных контактов китайского и кыргызского народов, муссируются так называемые «теория угрозы Китая» или «теория долговой ловушки Китая». Об этом 24.kg заявили в дипломатической миссии.

По мнению сотрудников посольства КНР, таким образом пытаются нанести урон китайско-кыргызским дружественным отношениям.

В самый критический момент совместной борьбы Китая и Кыргызстана с пандемией коронавируса нового типа COVID-19, упомянутые действия явно идут вразрез с требованиями времени, преследуют свои корыстные цели и выступают против желания и коренных интересов народов Китая и Кыргызстана. Поссольство КНР в КР.

«Китай и Кыргызстан испокон веков являются дружественными соседями. Великий шелковый путь является символом дружественных отношений между китайскими и кыргызскими народами. Китай является одной из первых стран, которая признала независимость Кыргызстана и установила дипломатические отношения с ним. Китай стал первым государством, с которым Кыргызстану удалось заключить соглашение о государственной границе. Между нашими странами не существует оставленных от истории вопросов. Как отмечается в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР и КР от 2002 года, укрепление добрососедства, дружбы и взаимовыгодного сотрудничества соответствует коренным интересам Китая и Кыргызстана и их народов», — отмечают в дипмиссии.

В июне прошлого года председатель КНР Си Цзиньпин совершил успешный государственный визит в Кыргызстан, в ходе которого лидеры двух стран подписали совместную декларацию КНР и КР о дальнейшем углублении отношений всестороннего стратегического партнерства.

Кыргызстан является одной из первых стран, которые поддерживают и участвуют в совместном строительстве «Одного пояса — одного пути». Придерживаясь принципа совместной консультации, совместного строительства и совместного использования, Китай и Кыргызстан совместно осуществили и осуществляют целый ряд важных проектов в области транспорта, энергетики, инфраструктуры, которые играют весьма важную роль в развитии экономики и улучшении жизни народа Кыргызстана.

В настоящее время китайский и кыргызский народы рука об руку борются с пандемией коронавирусной инфекции. Состоялся телефонный разговор между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом КР Сооронбаем Жээнбековым.

Лидеры наших двух стран договорились о дальнейшем сотрудничестве и взаимной поддержке в совместной борьбе с эпидемией. По предложению кыргызской стороны восстановлены грузовые перевозки двух стран на китайско-кыргызском КПП «Иркештам». Китайская медицинская группа прибудет в Кыргызстан в ближайшее время.

«Кроме поддержки и помощи на уровне правительства, городов-побратимов, разные слои китайского общества, китайские предприятия в Кыргызстане и китайцы, проживающие в КР срочно собрали финансовые и материальные средства, оказали помощь кыргызской стороне в борьбе с коронавирусной болезнью. Китайский народ всегда помнит, в тяжелый момент борьбы с эпидемией в Китае правительство Кыргызстана и кыргызский народ тоже оказали ему поддержку и гуманитарную помощь. Совместная борьба с эпидемией помогает сблизить сердца народов наших двух стран. Слухи и сплетни не могут помешать тысячелетней дружбе. Мы вполне уверены в том, что китайский и кыргызский народы сумеют сорвать попытку разных провокаций и китайско-кыргызские отношения всестороннего стратегического партнерства будут в дальнейшем углубляться и укрепляться», — говорится в сообщении посольства КНР в КР.