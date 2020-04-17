Все ветераны Великой Отечественной получат обещанные 75 тысяч сомов вовремя

Все ветераны Великой Отечественной войны получат обещанные выплаты к 75-летию Великой Победы вовремя. Об этом 24.kg сообщил министр труда и социального развития Улукбек Кочкоров.

По его словам, деньги уже отправляют в районы, на местах люди получат их в начале следующей недели.

Ранее президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение о единовременной помощи ветеранам ВОВ в честь 75-летия Победы. Им выплатят по 75 тысяч сомов. По данным на 4 марта 2020 года, в республике проживал 251 ветеран Великой Отечественной войны.