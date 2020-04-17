Перепись населения в Кыргызстане перенесена на неопределенный срок

Нацстатком переносит время проведения переписи населения и жилищного фонда страны 2020 года на неопределенный срок. Об этом сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о продлении чрезвычайного положения в отдельных городах и районах страны до 30 апреля 2020 года.

Проведение переписи населения и жилищного фонда было запланировано на период с 23 марта по 1 апреля. В связи с распространением коронавируса в стране 19 марта вынесли решение передвинуть официальные сроки переписи на период с 20 по 29 апреля. Эти сроки также сдвинуты теперь.