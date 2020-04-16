Самоизоляция. Лучшие фильмы для домашнего просмотра назвали кинокритики

Лучшим фильмом для домашнего просмотра по версии премии Home Media Awards стала картина режиссера Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде». Об этом сообщает Media Play

Приз в категории лучшего издания года получили все сезоны сериала «Игра престолов». Он же забрал награду за звание лучшего релиза в фэнтезийном жанре и лучшее аудиовизуальное среди всех сериалов.

Победителем в категории «Лучший иностранный фильм» стала картина «Магазинные воришки» режиссера Хирокадзу Корээды. Лучшим мультфильмом признали «Историю игрушек — 4», а среди мюзиклов победителем оказался «Рокетмен». Статуэтку за лучший боевик забрала «Аэлита: Боевой ангел», который также был признан лучшим фантастическим релизом, фильмом года среди фанатов, лучшим 3D blu-ray-диском и 4K Ultra HD blu-ray-изданием.