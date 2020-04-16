В Кыргызстане выделили 200 миллионов сомов на покупку продуктов для нуждающихся

В Кыргызстане на закупку продуктов питания нуждающимся семьям выделили 200 миллионов сомов. Об этом сообщает пресс-служба аппарата правительства.

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По ее данным, решение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. «Согласно решению, Министерство финансов выделит 200 миллионов сомов на мероприятия по обеспечению продуктами питания лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, в период чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения. Решение принято в целях поддержки социально уязвимых категорий населения в условиях распространения коронавирусной инфекции», — отметили в ведомстве.

За распределение необходимой гуманитарной помощи в регионах персональную ответственность будут нести лично полномочные представители правительства страны в областях.