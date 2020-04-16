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Общество

Оплатить счета за электроэнергию абоненты «Северэлектро» могут без комиссии

Оплатить счета за электроэнергию можно теперь без комиссии. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

Для удобства абонентов ОАО заключило договоры по приему платежей за электроэнергию без комиссии со следующими компаниями:

  • платежные терминалы UMAI, Terem Pa» и M&TS (Касса 24);
  • мобильное приложение Balance, мобильный банкинг АКБ «Кыргызстан»;
  • филиалы банков АКБ «Кыргызстан», «Бакай Банк», «Халык Банк», «Оптима Банк»;
  • центры продаж и обслуживания MegaCom;
  • мобильный кошелек «О!Деньги».

В ОАО напомнили, что абоненты «Северэлектро» могут проверить состояние своего баланса на сайте www.se.kg.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150324/
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