Оплатить счета за электроэнергию абоненты «Северэлектро» могут без комиссии

Оплатить счета за электроэнергию можно теперь без комиссии. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».
Для удобства абонентов ОАО заключило договоры по приему платежей за электроэнергию без комиссии со следующими компаниями:
- платежные терминалы UMAI, Terem Pa» и M&TS (Касса 24);
- мобильное приложение Balance, мобильный банкинг АКБ «Кыргызстан»;
- филиалы банков АКБ «Кыргызстан», «Бакай Банк», «Халык Банк», «Оптима Банк»;
- центры продаж и обслуживания MegaCom;
- мобильный кошелек «О!Деньги».
В ОАО напомнили, что абоненты «Северэлектро» могут проверить состояние своего баланса на сайте www.se.kg.