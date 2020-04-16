Оплатить счета за электроэнергию абоненты «Северэлектро» могут без комиссии

Оплатить счета за электроэнергию можно теперь без комиссии. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

Для удобства абонентов ОАО заключило договоры по приему платежей за электроэнергию без комиссии со следующими компаниями:

платежные терминалы UMAI, Terem Pa» и M&TS (Касса 24);

мобильное приложение Balance, мобильный банкинг АКБ «Кыргызстан»;

филиалы банков АКБ «Кыргызстан», «Бакай Банк», «Халык Банк», «Оптима Банк»;

центры продаж и обслуживания MegaCom;

мобильный кошелек «О!Деньги».

В ОАО напомнили, что абоненты «Северэлектро» могут проверить состояние своего баланса на сайте www.se.kg.