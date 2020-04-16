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Общество

Главврач инфекционки объяснил, почему медсестер больницы оставили без зарплаты

Заработную плату за последний месяц получили только врачи Республиканской инфекционной больницы. Информацию подтвердил главный врач Гульжигит Аалиев.

По его словам, бухгалтеры больницы не успели произвести окончательный расчет из-за закрытия некоторых учреждений здравоохранения.

«Начислили зарплату только врачам, а медсестры и санитарки временно остались за бортом. Обещают, что послезавтра им тоже выдадут зарплату», — пояснил Гульжигит Аалиев.

В больнице работают 200 человек. В каждом отделении посменно дежурит четыре бригады по шесть часов. Все сотрудники живут в больнице.

«Никто из них не инфицирован, и, надеюсь, мы будем вместе до последнего больного. Все они находятся в равных условиях, вместе живут и принимают пищу. Мы организовали гостиничный комплекс и выделили для них больничные палаты», — отметил он.

Гульжигит Аалиев пожаловался на постоянные проверки со стороны ФОМС.

«Фонд нас отвлекает ненужными вопросами и указаниями. Они добивают нас больше, чем сам коронавирус. После таких проверок мои сотрудники приходят со слезами на глазах и приносят заявления с просьбой уволить их по собственному желанию», — заявил главврач.

На сегодня в Кыргызстане зарегистрировано 466 случаев заражения коронавирусом, 104 из них — медики. Пятеро умерли, 91 выздоровел.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150323/
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