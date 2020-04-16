Богослужение на Пасху-2020 для православных Кыргызстана пройдет в режиме онлайн

Пасхальная служба пройдет в Свято-Воскресенском кафедральном соборе столицы за закрытыми дверями. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на управление Бишкекской и Кыргызстанской епархии.

По ее данным, в соборе будут только пять человек: три священнослужителя в алтаре и двое певчих на клиросе.

Богослужение будет транслироваться в прямом эфире на официальной странице Бишкекской епархии в Instagram @pravoslaviekg.

Эфир начнется 18 апреля примерно в 23.30.

В мэрии просят воздержаться от поездок на кладбища и почтить память ушедших дома.