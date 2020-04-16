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Общество

Главврач инфекционки опроверг информацию о неравном распределении средств защиты

Все сотрудники больницы вместе переодеваются в одинаковые костюмы. Об этом заявил главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы Гульжигит Аалиев.

По его словам, информация о том, что врачам предоставляют СИЗ лучшего и более надежного качества, а среднему и младшему персоналу по принципу «что останется», не соответствует действительности.

«У нас в больнице есть чистая и грязная зоны, а также специальное место, где, прежде чем заходить к больным, медработники все вместе переодеваются в одинаковые костюмы без разницы: врачи, медсестры, санитарки. Все имеющиеся у нас средства индивидуальной защиты соответствуют установленным спецификациям, мы не берем СИЗ с улицы», — ответил Гульжигит Аалиев.

По его данным, больница каждый день расходует больше 100 комплектов СИЗ.

«Вчера, например, мы израсходовали 142 комплекта. В обычных масках никто не ходит, потому что они нас не защищают. В основном все используют респираторы. Из гуманитарной помощи по линии Минздрава нам досталось 500 защитных костюмов, которых, к сожалению, хватило на три дня. Я срочно написал в Минздрав письмо, чтобы нам выделили дополнительные СИЗ», — сообщил он.

На сегодня в Кыргызстане зарегистрировано 466 случаев заражения коронавирусом, 104 из них — медики. 91 человек выздоровел, пятеро умерли.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150316/
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