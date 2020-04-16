Бишкекчане передали сотрудникам «Тазалыка» продукты и защитные костюмы

Муниципальное предприятие «Тазалык» благодарит горожан, которые оказывают поддержку рабочим и дворникам. Пост благодарности в Instagram опубликовала пресс-секретарь городской службы Жибек Каракеева.

По ее словам, за эти несколько недель предприятие получило неоценимую помощь от граждан, начиная от крупных организаций, заканчивая небольшими предприятиями, которые передавали «невидимым» бойцам маски, защитные костюмы, антисептики.

«Представители общепита продолжают кормить дворников, грузчиков горячим обедом, передают нам продукты, сладости, напитки. Мэрия Бишкека и сотрудники муниципального предприятия «Тазалык» благодарят всех и каждого по отдельности за доброе сердце в это непростое время», — написала Жибек Каракеева.