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Общество

Бишкекчане передали сотрудникам «Тазалыка» продукты и защитные костюмы

Муниципальное предприятие «Тазалык» благодарит горожан, которые оказывают поддержку рабочим и дворникам. Пост благодарности в Instagram опубликовала пресс-секретарь городской службы Жибек Каракеева.

По ее словам, за эти несколько недель предприятие получило неоценимую помощь от граждан, начиная от крупных организаций, заканчивая небольшими предприятиями, которые передавали «невидимым» бойцам маски, защитные костюмы, антисептики.

«Представители общепита продолжают кормить дворников, грузчиков горячим обедом, передают нам продукты, сладости, напитки. Мэрия Бишкека и сотрудники муниципального предприятия «Тазалык» благодарят всех и каждого по отдельности за доброе сердце в это непростое время», — написала Жибек Каракеева.

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Благодарим всех горожан, которые пишут слова поддержки, уделяют время и помогают рабочим Тазалыка в это непростое время. За эти несколько недель мы получили неоценимую помощь от горожан, начиная от крупных организаций, заканчивая небольшими предприятиями, которые передавали «невидимым» бойцам маски, защитные костюмы, антисептики, кстати, жительница Бишкека, председатель совета директоров «Банка Азии» Nazira Beishenalieva привезла 500 (!) литров санитайзера для рабочих, Аскар Салымбеков ассоциация «Дордой» выделила средства на приобретение трёх тысяч масок, а горожане: Жакшылык Матанов и Мадина доставили нам почти 500 масок. Eli Satar Исламский журнал »Umma” на протяжении нескольких дней раздавали защитные комбинезоны и маски в рамках благотворительной акции. Представители общепита продолжают кормить дворников, грузчиков горячим обедом, передают нам продукты, сладости, напитки. Организация «Чон казат» Долкунжан Ярмухаметович (Долкунжан Ярмухамедович) , на протяжении всего карантина привозят по 20-30 порций обеда, вместе с ними компания Rgbrands предоставляют питьевую воду для рабочих. Производители мясных изделий «Риха», «Аль Баракат», «Ал Халал» передали более 20 кг мяса, копчёности и хлебобулочных изделий. Компания Organik привезла 60 литров сока. Сеть ресторанов «Кайнар» угостили рабочих вкусным обедом. Компания Акнет также привезла рабочим горячую еду. Горожанка Ольга Ниязалиева угостила Тазалыковцев ароматным кофе и угощениями. Мэрия города Бишкек и сотрудники муниципального предприятия «Тазалык» благодарят всех и каждого по отдельности за доброе сердце в это непростое время! Спасибо!

Публикация от Жибек Каракеева (@jibek_karakeeva)


Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150312/
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