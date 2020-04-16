На официальном сайте проекта www.konkurs.rus.study открыт прием заявок на международный конкурс «Русская речь — 2020». Об этом 24.kg сообщили организаторы.

К участию приглашаются педагогические работники образовательных организаций (общего, профессионального, высшего и дополнительного образования), которые преподают русский язык как неродной, иностранный.

Номинации конкурса: лучшее занятие по русскому языку, лучшее учебное пособие по русскому языку, лучшая онлайн-разработка в области русского языка как иностранного, неродного.

Для участия необходимо отправить заявку на официальный сайт конкурса.

Победители и участники конкурса получат именные сертификаты, памятные медали, возможность бесплатно пройти дистанционные курсы повышения квалификации, электронные и печатные издания и другие ценные призы.

Церемония награждения состоится в Москве в сентябре 2020 года.