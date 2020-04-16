Конкурс по творчеству писателя Павла Бажова объявлен для детей из Кыргызстана

Виртуальные конкурсы по творчеству Павла Бажова пройдут для детей из Кыргызстана и Казахстана. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель совета «Благотворительный фонд БАЖОВ» (Россия) Сергей Полыганов.

Он отметил, что в этом году запланирован выпуск сказов уральского писателя на казахском и кыргызском языках.

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Сергей Полыганов добавил, что жизнь Бажова связана с казахским городом Усть-Каменогорском, где он создал первый крестьянский университет, детский дом. «О нем помнят жители, в архивах сохранились документы о его деятельности», — сказал он.

По словам председателя фонда, сказ «Серебряное копытце» на казахском и русском языках с иллюстрациями художников двух стран уже выпущен. «Понимая, что сейчас сложно передать книги детям, мы приняли решение выложить книгу в свободный доступ. Ее можно найти на сайте Свердловской областной межнациональной библиотеки», — отметил он.

На кыргызский язык переведут сказ «Малахитовая шкатулка», издать его планируют тиражом 1 тысяча экземпляров.

«Наши книги не продаются, мы изыскиваем средства и потом дарим детским домам, учебным заведениям, библиотекам», — подчеркнул Сергей Полыганов.

Пока «Благотворительный фонд БАЖОВ» запланировал два виртуальных конкурса по творчеству уральского писателя — литературный и художественный.

«Предварительно художники, педагоги уральского университета проведут открытые уроки в социальных сетях. Это не только повысит профессиональный уровень юных участников конкурса, но и к тому же займет их во время карантина», — заметил Сергей Полыганов.