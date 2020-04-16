Таджикские пограничники приостановили работы на неописанном участке границы. Об этом 24.kg сообщил депутат Жогорку Кенеша Таабалды Тиллаев.

Отметим, накануне на заседании парламента нардеп проинформировал правительство, что Таджикистан в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции начал копать окопы на неописанном участке государственной границы.

По его словам, в результате оперативного реагирования соответствующих служб на его выступления в парламенте приостановлена работа таджикской стороны на участке границы в Лейлекском районе.

«Местные власти и жители мне сегодня сообщили, что пограничники соседней страны вернулись назад, на свою территорию», — сказал Таабалды Тиллаев.

Заметим, что в Таджикистане пока не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. В карантине с подозрением на COVID-19 находятся около 2 тысяч человек.