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Общество

Таджикские пограничники приостановили работы на неописанном участке границы

Таджикские пограничники приостановили работы на неописанном участке границы. Об этом 24.kg сообщил депутат Жогорку Кенеша Таабалды Тиллаев.

Отметим, накануне на заседании парламента нардеп проинформировал правительство, что Таджикистан в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции начал копать окопы на неописанном участке государственной границы.

По его словам, в результате оперативного реагирования соответствующих служб на его выступления в парламенте приостановлена работа таджикской стороны на участке границы в Лейлекском районе.

«Местные власти и жители мне сегодня сообщили, что пограничники соседней страны вернулись назад, на свою территорию», — сказал Таабалды Тиллаев.

Заметим, что в Таджикистане пока не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. В карантине с подозрением на COVID-19 находятся около 2 тысяч человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150275/
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