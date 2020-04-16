Для аттестации школьников Минобразования предложило провести тесты удаленно

Министерство образования и науки предлагает оценить по итогам четвертой четверти школьников дистанционно. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ведомства.
По ее данным, школы могут самостоятельно выбрать срок и метод проведения тестирования (удаленно с использованием сетевых интернет-технологий).
«Детей надо оценивать, нужна мотивация, особенно на дистанционном обучении. Сейчас это сделать сложно, контрольные или диктанты не проведешь, поэтому ведомство рекомендовало использовать тесты. Они уже разработаны и применяются для оценки знаний учеников в целом. Мы предлагаем учителям использовать их для подведения итогов четвертой четверти. Но школы могут сами выбирать сроки и методы, а за основу предлагаем именно эти задания», — отметили в министерстве.
Тестовые задания предоставлены Национальным центром оценки качества образования и информационных технологий (НЦОКОиИТ) согласно учебным программам и срокам обучения. Инструкция, задания и критерии оценки уже размещаются на портале Министерства образования и на сайте центра.
В ведомстве подчеркнули, что приоритетными для выведения годовой оценки будут первые три четверти. «Четвертую, конечно, надо оценивать, но при этом учитывать возможности детей обучаться дистанционно», — заметили в министерстве.
По всем вопросам обращаться по телефонам:
- 0551157378;
- 0500157378;
- 0553230750.
Напомним, что с 8 апреля все образовательные учреждения республики перешли на дистанционную форму обучения.