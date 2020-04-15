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Общество

Карантин — время музыки. Составлен рейтинг самых популярных песен десятилетия

Компания PPL, занимающаяся прослушиванием музыки, составила список песен, которые чаще всего звучали на британском телевидении и радио за последние десять лет. Чарт опубликовали на сайте британской телекомпании BBC.

В лидерах рейтинга оказалась песня Фаррелла Уильямса Happy, ставшая саундтреком к мультфильму «Гадкий я — 2» (6+).

На втором месте среди самых популярных треков десятилетия — песня Rolling In The Deep певицы Адель. Она же стала заглавным синглом ее второго альбома.

Третью строчку заняла композиция группы Maroon 5 и Кристины Агилеры Moves Like Jagger. Трек возглавил американские чарты.

В топе популярнейших песен десятилетия оказались Get Lucky от Daft Punk при участии Фаррелла Уильямса и Нила Роджерса, Can’t Stop The Feeling! Джастина Тимберлейка, I Gotta Feeling группы Black Eyed Peas, Uptown Funk Марка Ронсона и Бруно Марса, Counting Stars группы One Republic, Forget You Си Ло Грина и Sex On Fire группы Kings Of Leon.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150216/
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