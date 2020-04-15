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Общество

К 75-летию Великой Победы кинематографисты Кыргызстана выпустили DVD-коллекцию

DVD-коллекцию выпустил департамент кинематографии к 75-летию Великой Победы. В нее вошли четыре полнометражных художественных фильма и две документальные ленты, в разные годы созданные на киностудии «Кыргызфильм» имени Толомуша Океева.

Как сообщили в департаменте, коллекция призвана пропагандировать кыргызское киноискусство и популяризировать фильмы на военную тематику.

В DVD-коллекцию вошли киноленты «Материнское поле», «Улыбка на камине», «Ранние журавли» и «Лунная ведьма», а также документальные фильмы «Чолпонбай» и «Хроника суровых лет».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150185/
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