К 75-летию Великой Победы кинематографисты Кыргызстана выпустили DVD-коллекцию

DVD-коллекцию выпустил департамент кинематографии к 75-летию Великой Победы. В нее вошли четыре полнометражных художественных фильма и две документальные ленты, в разные годы созданные на киностудии «Кыргызфильм» имени Толомуша Океева.

Как сообщили в департаменте, коллекция призвана пропагандировать кыргызское киноискусство и популяризировать фильмы на военную тематику.

В DVD-коллекцию вошли киноленты «Материнское поле», «Улыбка на камине», «Ранние журавли» и «Лунная ведьма», а также документальные фильмы «Чолпонбай» и «Хроника суровых лет».