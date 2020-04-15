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Общество

Кто может беспрепятственно передвигаться при режиме ЧП, рассказал комендант

Комендантскому часу могут не подчиняться депутаты Жогорку Кенеша и граждане с дипломатическим статусом. Об этом на заседании ЖК сообщил комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев.

По его словам, в соответствии с Конституцией есть лица, которые могут во время режима ЧП и действия комендантского часа беспрепятственно передвигаться без специального пропуска.

«Это депутаты Жогорку Кенеша и граждане с дипломатическим статусом», — сказал Алмазбек Орозалиев, отвечая на вопрос нардепа Тазабека Икрамова, который пожаловался, что его останавливают на блокпостах и требуют пропуск.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150179/
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