Число заболевших коронавирусом в США превысило 600 тысяч человек

За последние сутки число людей, которые заразились новым коронавирусом, выросло на 60 тысяч 621. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

На сегодня случаи заболевания вирусом зафиксированы у 1 миллиона 981 тысячи 239 человек. Больше всего зараженных в США (609 тысяч 240), Испании (174 тысячи 60), Италии (162 тысячи 488), Германии (132 тысячи 210), Франции (131 тысяча 361) и Великобритании (94 тысячи 845).

Случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в 185 странах мира.

На сегодня число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, приближается к 500 тысячам, за сутки показатель вырос на 36 тысяч 673 человека.

После заражения коронавирусом скончались 126 тысяч 681 человек (рост на 6 тысяч 994 за сутки). В том числе в Италии умерли 21 тысяча 67 человек, Испании — 18 тысяч 255, Франции — 15 тысяч 729.

В Кыргызстане зарегистрировали 449 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 1 тысячу 232, Узбекистане — 1 тысячу 165, России — 21 тысячу 102. Все эти государства закрыли границы, чтобы не допустить распространения вируса. Из стран Центральной Азии вируса пока нет только в Таджикистане и Туркменистане.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань.