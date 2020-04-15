10:35
USD 78.89
EUR 86.17
RUB 1.08
Общество

Число заболевших коронавирусом в США превысило 600 тысяч человек

За последние сутки число людей, которые заразились новым коронавирусом, выросло на 60 тысяч 621. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

На сегодня случаи заболевания вирусом зафиксированы у 1 миллиона 981 тысячи 239 человек. Больше всего зараженных в США (609 тысяч 240), Испании (174 тысячи 60), Италии (162 тысячи 488), Германии (132 тысячи 210), Франции (131 тысяча 361) и Великобритании (94 тысячи 845).

Случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в 185 странах мира.

На сегодня число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, приближается к 500 тысячам, за сутки показатель вырос на 36 тысяч 673 человека.

После заражения коронавирусом скончались 126 тысяч 681 человек (рост на 6 тысяч 994 за сутки). В том числе в Италии умерли 21 тысяча 67 человек, Испании — 18 тысяч 255, Франции — 15 тысяч 729.

В Кыргызстане зарегистрировали 449 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 1 тысячу 232, Узбекистане — 1 тысячу 165, России — 21 тысячу 102. Все эти государства закрыли границы, чтобы не допустить распространения вируса. Из стран Центральной Азии вируса пока нет только в Таджикистане и Туркменистане.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань.

  • Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150148/
просмотров: 158
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане число контактных превысило 7 тысяч человек
В Кыргызстане от коронавируса выздоровели еще семь человек. Всего 78
Семь человек с коронавирусом в Кыргызстане — в реанимации в тяжелом состоянии
В Кыргызстане заразились коронавирусом еще 15 медиков
В Кыргызстане зарегистрировано 19 новых случаев коронавируса
Пандемия коронавируса. Что ждет экономику Кыргызстана
КПП «Иркештам» на границе с Китаем восстановил работу
Соблюдай дистанцию! Как разлетаются частицы коронавируса, показали ученые
Дополнительные полномочия силовиков повысили коррупционные риски
Сооронбай Жээнбеков просит Си Цзиньпина облегчить выплату по внешнему долгу
Популярные новости
Новые случаи заражения коронавирусом выявили у&nbsp;находящихся в&nbsp;обсервации Новые случаи заражения коронавирусом выявили у находящихся в обсервации
В&nbsp;Кыргызстане число контактных лиц превысило 6&nbsp;тысяч человек В Кыргызстане число контактных лиц превысило 6 тысяч человек
Оскорбление патруля в&nbsp;Бишкеке: девушка водворена в&nbsp;СИЗО-1&nbsp;на 15&nbsp;суток Оскорбление патруля в Бишкеке: девушка водворена в СИЗО-1 на 15 суток
Запущена система мониторинга находящихся на&nbsp;домашнем карантине Запущена система мониторинга находящихся на домашнем карантине
Бизнес
Наш организм&nbsp;&mdash; наша крепость: как повысить иммунитет с&nbsp;помощью питания Наш организм — наша крепость: как повысить иммунитет с помощью питания
Люди помогают людям. Компания Santo оказала помощь врачам на&nbsp;юге и&nbsp;в&nbsp;Бишкеке Люди помогают людям. Компания Santo оказала помощь врачам на юге и в Бишкеке
Приложение &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; скачали более 1&nbsp;миллиона раз! Приложение «Мой О!» скачали более 1 миллиона раз!
Цена на&nbsp;газ в&nbsp;апреле не&nbsp;изменится. &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; продлевает тарифы марта Цена на газ в апреле не изменится. «Газпром Кыргызстан» продлевает тарифы марта
15 апреля, среда
10:30
В парламенте новые депутаты принесли присягу В парламенте новые депутаты принесли присягу
10:26
Число заболевших коронавирусом в США превысило 600 тысяч человек
10:21
В Кыргызстане число контактных превысило 7 тысяч человек
10:19
В Кыргызстане от коронавируса выздоровели еще семь человек. Всего 78
10:17
Семь человек с коронавирусом в Кыргызстане — в реанимации в тяжелом состоянии