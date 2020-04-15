09:03
USD 78.89
EUR 86.17
RUB 1.08
Общество

ЛОВЗ смогут трудоустроиться на государственную и муниципальную службы по квоте

Закрепить в законодательстве квоту на трудоустройство лиц с ограниченными возможностями здоровья на государственную и муниципальную службы предлагает Минтруда и соцразвития. Соответствующий законопроект ведомство вынесло на общественное обсуждение.

В министерстве напомнили, что трудоустройство ЛОВЗ обеспечивают органы государственной службы занятости. Их направление о приеме на работу на специально созданное или квотируемое рабочее место обязательно для исполнения работодателем. Такое положение предусмотрено в Трудовом кодексе.

Как отмечается в справке-обосновании, в Законе «О правах и гарантиях лиц с ограниченными возможностями здоровья» закреплены гарантии трудовой деятельности инвалидов в размере не менее 5 процентов от численности работающих (если число работающих не менее 20 человек).

«Однако в Законе «О государственной гражданской службе и муниципальной службе» отсутствуют нормы поступления на службу в рамках утвержденной квоты, и лица с инвалидностью проходят конкурсный отбор на общих основаниях», — отмечается в документе.

Ведомство предлагает внести изменения, что при наличии вакантной должности руководитель госоргана или МСУ вправе назначить по направлению органами государственной службы занятости, без проведения конкурса на замещение вакантной должности лицо с ограниченными возможностями здоровья при условии соответствия квалификационным требованиям.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150131/
просмотров: 352
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанцы не могут продлить справки об инвалидности. Что делать
Есть решение суда, но экс-директора дома престарелых не восстановили на работе
В Бишкеке транслируют ролики о введении комендантского часа на языке жестов
Толкунбек Исаков: Армрестлинг надо у нас признать одним из ведущих видов спорта
«Алтын-Балалык» станет реабилитационным центром для людей с инвалидностью
У людей с ОВЗ возникли проблемы с получением льготной проездной карты «Тулпар»
Опасный пандус установили в областной поликлинике Нарына
В Кыргызстане предлагают обучать детей с ОВЗ в обычных школах
Центр оцифровки данных. ГРС возьмет на работу людей с ОВЗ
В Кыргызстане хотят создать Совет по делам инвалидов
Популярные новости
Новые случаи заражения коронавирусом выявили у&nbsp;находящихся в&nbsp;обсервации Новые случаи заражения коронавирусом выявили у находящихся в обсервации
В&nbsp;Кыргызстане число контактных лиц превысило 6&nbsp;тысяч человек В Кыргызстане число контактных лиц превысило 6 тысяч человек
Оскорбление патруля в&nbsp;Бишкеке: девушка водворена в&nbsp;СИЗО-1&nbsp;на 15&nbsp;суток Оскорбление патруля в Бишкеке: девушка водворена в СИЗО-1 на 15 суток
Запущена система мониторинга находящихся на&nbsp;домашнем карантине Запущена система мониторинга находящихся на домашнем карантине
Бизнес
Люди помогают людям. Компания Santo оказала помощь врачам на&nbsp;юге и&nbsp;в&nbsp;Бишкеке Люди помогают людям. Компания Santo оказала помощь врачам на юге и в Бишкеке
Приложение &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; скачали более 1&nbsp;миллиона раз! Приложение «Мой О!» скачали более 1 миллиона раз!
Цена на&nbsp;газ в&nbsp;апреле не&nbsp;изменится. &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; продлевает тарифы марта Цена на газ в апреле не изменится. «Газпром Кыргызстан» продлевает тарифы марта
Акция &laquo;MEGA для студентов&raquo;. Бесплатно для всех учащихся! Акция «MEGA для студентов». Бесплатно для всех учащихся!
15 апреля, среда
08:40
Не разогревала еду. Муж издевался над женой и отделался исправительными работами Не разогревала еду. Муж издевался над женой и отделался...
08:27
Поправка об изменении избирательного порога застряла в правительстве
08:13
ЛОВЗ смогут трудоустроиться на государственную и муниципальную службы по квоте
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
14 апреля, вторник
23:47
Новый iPhone сделают похожими на iPad
22:37
Visa увеличила лимит для бесконтактных платежей без ввода ПИН-кода
22:20
КПП «Иркештам» на границе с Китаем восстановил работу
21:46
ГРС снизит цены на услуги по срочному документированию
21:27
Соблюдай дистанцию! Как разлетаются частицы коронавируса, показали ученые