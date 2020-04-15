ЛОВЗ смогут трудоустроиться на государственную и муниципальную службы по квоте

Закрепить в законодательстве квоту на трудоустройство лиц с ограниченными возможностями здоровья на государственную и муниципальную службы предлагает Минтруда и соцразвития. Соответствующий законопроект ведомство вынесло на общественное обсуждение.

В министерстве напомнили, что трудоустройство ЛОВЗ обеспечивают органы государственной службы занятости. Их направление о приеме на работу на специально созданное или квотируемое рабочее место обязательно для исполнения работодателем. Такое положение предусмотрено в Трудовом кодексе.

Как отмечается в справке-обосновании, в Законе «О правах и гарантиях лиц с ограниченными возможностями здоровья» закреплены гарантии трудовой деятельности инвалидов в размере не менее 5 процентов от численности работающих (если число работающих не менее 20 человек).

«Однако в Законе «О государственной гражданской службе и муниципальной службе» отсутствуют нормы поступления на службу в рамках утвержденной квоты, и лица с инвалидностью проходят конкурсный отбор на общих основаниях», — отмечается в документе.

Ведомство предлагает внести изменения, что при наличии вакантной должности руководитель госоргана или МСУ вправе назначить по направлению органами государственной службы занятости, без проведения конкурса на замещение вакантной должности лицо с ограниченными возможностями здоровья при условии соответствия квалификационным требованиям.