Уроки для подготовки к ОРТ начнут транслировать 15 апреля

Министерство образования и науки Кыргызстана, Центр оценки в образовании и методов обучения будут транслировать видеоуроки для подготовки к Общереспубликанскому тестированию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, специальные уроки будут транслировать два раза в день с понедельника по субботу на телеканале «Илим Билим». Утром — с 08.05 до 8.45, вечером — с 17.55 до 18.40.

Эти видеоуроки доступны на сайте Центра оценки в образовании и методов обучения.

Ранее сообщали, что Общереспубликанское тестирование в Кыргызстане не отменяется, но переносится на неопределенный срок.