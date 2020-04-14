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Общество

Уроки для подготовки к ОРТ начнут транслировать 15 апреля

Министерство образования и науки Кыргызстана, Центр оценки в образовании и методов обучения будут транслировать видеоуроки для подготовки к Общереспубликанскому тестированию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, специальные уроки будут транслировать два раза в день с понедельника по субботу на телеканале «Илим Билим». Утром — с 08.05 до 8.45, вечером — с 17.55 до 18.40.

Эти видеоуроки доступны на сайте Центра оценки в образовании и методов обучения.

Ранее сообщали, что Общереспубликанское тестирование в Кыргызстане не отменяется, но переносится на неопределенный срок.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150109/
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