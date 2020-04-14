В Токмаке закрывают туберкулезное отделение территориальной больницы. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, часть больных направили для дальнейшего лечения в Бишкек, остальные находятся дома. Читатель недоумевает, почему закрыли отделение.

Специалист Министерства здравоохранения Эсенбек Джумалиев отметил, что решение принято в рамках оптимизации деятельности больницы. В частности, из-за того, что с каждым годом количество госпитализаций в отделении сокращалось.

«Само здание построили в 1953-1955 годах, капитальному ремонту оно не подлежит, не подключено к канализации, отоплению, состояние здания неудовлетворительное. Санитарно-гигиенические условия для лечения не подходят», — отметил он.

Эсенбек Джумалиев добавил, что среди пациентов было много больных с БК (-) (закрытая форма), которые не заразны и могут лечиться амбулаторно в ЦСМ по месту жительства бесплатно. Они не нуждаются в госпитализации.

«Это лечение эффективно. Пациенты с БК (+) (открытой формой туберкулеза) направляются в Чуйский областной центр борьбы с туберкулезом в Аламединском районе, где есть все необходимое оборудование», — отметил он.

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