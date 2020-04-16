В Бишкеке 16 апреля облачно. Температура воздуха ожидается +16 градусов. День увеличился до 13 часов 27 минут.

В столице в связи с введением режима чрезвычайного положения действует комендантский час.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

У кого намечается той

Карамат Орозова

Родилась 16 апреля 1958 года в Баткенском районе Ошской области. Депутат Жогорку Кенеша.

Гулкан Молдобекова

Родилась 16 апреля 1964 года в селе Кара-Ой Таласской области. Депутат Жогорку Кенеша.

Памятные даты

Состоялась премьера фильма «Алые маки Иссык-Куля»

В 1973 году состоялась премьера знаменитого фильма «Алые маки Иссык-Куля» кинорежиссера Болота Шамшиева. Кинокартину в прокате посмотрело 11,3 миллиона зрителей.

Главный герой фильма по имени Карабалта вступает в смертельную схватку с бандой контрабандистов опиума, которую возглавляет некий Байзак. В этой борьбе ему помогают советские пограничники, которые только недавно приступили к охране государственной границы.

Учреждена высшая государственная награда Кыргызстана — орден «Манас»

В 1996 году в Кыргызстане учреждена высшая государственная награда — орден «Манас».

Фото из интернета. Орден «Манас»

Им награждаются граждане за выдающийся вклад в защиту и укрепление государства и демократического общества, единства народа, приумножение экономического, духовного и интеллектуального потенциала страны. Имеет три степени. Награждение производится последовательно. Президент Кыргызстана может наградить граждан орденом «Манас» I степени, минуя награждения орденом «Манас» III и II степени.

Курманбек Бакиев подписал заявление об отставке

Фото Reuters. Курманбек Бакиев

В 2010 году Курманбек Бакиев через девять дней после бегства из Бишкека подписал заявление об отставке с поста президента Кыргызстана. Соответствующее письмо за подписью бывшего главы государства сначала получено новыми властями по факсу. Затем посол Казахстана передал представителям временного правительства Кыргызстана оригинал заявления Курманбека Бакиева об отставке.

Всемирный день голоса

Праздник, идея отмечать который появилась в конце 1990-х годов, посвящен феномену голоса человека и его роли в жизни людей.

Инициатором учреждения международного праздника выступила Американская академия отоларингологии.

Цель учреждения Международного дня голоса — привлечение внимания врачей-специалистов, а также всех людей на Земле к феномену человеческого голоса — дару, позволяющему людям общаться, выражать свои эмоции и чувства, радовать красотой звучания.

Люди, которые меняли мир

Родился Асан Мамбеталиев

Родился 16 апреля 1924 года в Чолпон-Ате. Герой Социалистического труда.

Демобилизовавшись из Вооруженных сил в 1949 году, окончил курсы шоферов и с тех пор работал в рыбачинском отделении «Автовнештранса».

За высокие трудовые достижения по итогам семилетнего плана (1959-1965) награжден орденом Трудового Красного Знамени. Производственные задания восьмой пятилетки (1966-1970) выполнил на 120 процентов. В 1971 году вступил в КПСС.



Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 мая 1971 года за выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении заданий пятилетнего плана по перевозкам народнохозяйственных грузов и пассажиров, строительству и содержанию автомобильных дорог, Мамбеталиеву Асану присвоено звание Героя Социалистического труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».



Депутат Верховного Совета Киргизской ССР 7-го и 8-го созывов (1967-1975).



Умер в 1989 году.