Тариф на газ в апреле останется прежним. После консультаций поставщика и кабмина

Кыргызстанцы в апреле будут платить за газ по тарифам марта. Об этом заявили в ОсОО «Газпром Кыргызстан».

По их данным, тариф, который расчитывается ежемесячно по официальному курсу доллара, установлен в апреле для населения республики — 17,63 сома за кубический метр; для промышленных предприятий, коммерческих структур и бюджетных организаций с учетом НДС и НсП — 21,3 сома за куб, без учета НсП — 21,12 сома.

Однако по итогам консультаций с правительством ОсОО «Газпром Кыргызстан» сообщает о продлении тарифов, действовавших в марте 2020 года, на апрель.

Таким образом кыргызстанцы буду платить за газ 15,59 сома за кубический метр, промышленные предприятия, коммерческие структуры и бюджетные организации с учетом НДС и НсП — 19 сомов, без учета НсП — 18,83 сома за куб.