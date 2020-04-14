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Общество

Минобразования считает начало дистанционного обучения хорошим

«Дистанционное обучение началось хорошо, теперь надо работать над недочетами», — заявил министр образования и науки Каныбек Исаков на онлайн-совещании с руководителями городских и районных отделов образования, областных институтов повышения квалификации учителей. Об этом сообщила пресс-служба Минобразования.

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По ее данным, министр рассказал об успехах и недочетах дистанционного обучения, которое было впервые запущено в Кыргызстане. Он отметил, что есть сложности по организации обратной связи с учащимися: низкая скорость мобильного интернета в некоторых районах, отсутствие информационно-коммуникативной компетенции у некоторых учителей, есть семьи, в которых нет телевизоров.

Каныбек Исаков подчеркнул, что есть вопросы по поводу большого объема домашних заданий и нехватки времени на них.

С 8 апреля все образовательные учреждения республики перешли на дистанционную форму обучения.

«Несмотря на то что дистанционное обучение организовали впервые, у наших учителей хороший потенциал. Также хотел бы поблагодарить местные власти и спонсоров за помощь семьям, у которых нет телевизоров и телефонов», — сказал чиновник.

Однако кыргызстанцы не особо разделяют восторг главы ведомства. По их мнению, часть детей фактически оказалась остранена от образования из-за различных технических и материальных причин.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150032/
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