Таджикские пограничники гуляют по Лейлеку? Ответ Погранслужбы Кыргызстана

В социальной сети Facebook активист Гульжигит Исаков опубликовал пост о том, что военнослужащие Погранслужбы Таджикистана свободно передвигаются по территории Кыргызстана в Лейлекском районе.

В пресс-службе ГПС КР 24.kg сообщили, что информация, распространяемая Гульжигитом Исаковым, не соответствует действительности.

«12 апреля в 15.10 пограничники РТ возвращались с несостоявшейся двусторонней встречи погранпредставителей. На ней планировалось обсуждение вопросов противодействия распространению COVID-19. Однако по объективным причинам мероприятие перенесли на 14 апреля. Таджикские военнослужащие были без оружия. Маршрут движения пограничных представителей РТ был согласован с кыргызской стороной. Обстановка по всему периметру государственной границы стабильная», — добавили в ведомстве.