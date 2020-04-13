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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Кыргызстанцев в Новосибирске поддержит Международная организация мигрантов

Министерство иностранных дел со ссылкой на Генконсульство Кыргызстана в Новосибирске сообщает, что вынужденное пребывание наших соотечественников в хостеле и дальше оплатит миссия Международной организации мигрантов в Бишкеке. Соглашение с МОМ продлено.

Когда кыргызстанцы смогут вернуться домой, в МИД не уточнили. «В настоящее время положительно решены вопросы пролонгации оплаты за проживание 132 граждан КР при финансовой помощи миссии МОМ в Кыргызстане и обеспечения питанием со стороны кыргызской диаспоры в Новосибирской области (районных землячеств), а также проведено обследование четверых граждан в клинике «Андар», принадлежащей выходцу из КР. Вместе с тем 11 апреля тела троих умерших кыргызстанцев (груз 200) отправлены автомобильным транспортом через территорию Казахстана», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что генконсульство продолжает работать в круглосуточном режиме в составе специального штаба при посольстве КР в РФ. Необходимую консультацию можно получить по телефону +79607812324 (+WhatsApp) или по электронной почте konsulsib.kg@mail.ru.

Ранее 24.kg со ссылкой на одну из пассажирок несостоявшегося рейса Новосибирск — Бишкек Ирину Степкичеву сообщало, что люди обратились за помощью к брату президента депутату парламента Асылбеку Жээнбекову. Они просили поспособствовать их возвращению в КР. Кыргызстанцы подчеркнули, что они не являются мигрантами и их визит в Новосибирск изначально носил краткосрочный характер. 

Сегодня стало известно, что у одной из кыргызстанок, размещенных в хостеле, случился выкидыш на позднем сроке. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150006/
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