Проданные по доверенности машины можно оформить после снятия режима ЧС

Граждане, у которых истекли сроки доверенностей на автомобили во время чрезвычайной ситуации, смогут продлить их после снятия режима ЧС. Об этом сообщили в Государственной регистрационной службе.

По ее данным, сейчас отделы госучреждения «Унаа» временно приостановили работу по оказанию государственных услуг по регистрации транспортных средств.

«Это привело к случаям истечения сроков доверенностей на право владения и управления транспортными средствами у граждан и юридических лиц. В Гражданском кодексе КР указано: «Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день». Поэтому граждане и юридические лица, у которых истекли сроки доверенностей на транспортные средства в период чрезвычайного положения могут осуществить регистрационные действия в первый рабочий день отделов/секторов ГУ «Унаа» после снятия режима», — подчеркнули в ГРС.

Напомним, что режим чрезвычайной ситуации действует по всему Кыргызстану с 22 марта, а режим чрезвычайного положения на отдельных территориях — с 25 марта.