Штормовое предупреждение. В Кыргызстане возможен сход лавин и селей

В Кыргызстане 14-15 апреля в связи с ожидаемыми локальными ливневыми дождями в горных и предгорных районах Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей селеопасно. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В связи с выпавшими и ожидаемыми осадками с 13 по 16 апреля в горных районах, на автодорогах Бишкек — Ош, Ала-Бука — Каныш-Кыя, Каракол — Энилчек ожидаются сход снежных лавин, снежные заносы. На некоторых участках снежный накат и гололедные явления.

На автодорогах при проезде на лавиноопасных участках необходимо строго соблюдать дистанцию 500 метров между транспортными средствами.